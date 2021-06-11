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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجلي 112 شخصا من قطاع غزة عبر مطار القاهرة

روسيا تجلي 112 شخصا من قطاع غزة عبر مطار القاهرة

صدى البلد

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الخميس، إجلاء 112 شخصا من قطاع غزة عبر مطار القاهرة، في عملية هي الثانية لإجلاء الرعايا خلال أسبوعين.

وقالت شبكة "سبوتنيك" إنه عملية الإجلاء التي تمت عبر  طائرتين لوزارة الطوارئ الروسية، شملت رعايا من دول الاتحاد السوفياتي السابق من بينهم 11 مواطنا من كازاخستان و8 من أوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية إجراء إجلاء آخر: "في الوقت الحالي لا توجد خطط محددة، ولكن بطبيعة الحال، إذا تطور الوضع في قطاع غزة بالاتجاه السلبي، فإن روسيا مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لمساعدة مواطنيها".

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بوتين يأمر بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة

وتمت رحلة الاجلاء الأولى في 26 مايو الماضي، حين جرى نقل 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة أيضا عبر مطار القاهرة الدولي.

وتأتي عمليات الإجلاء تنفيذا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإجلاء مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة من قطاع غزة.

روسيا قطاع غزة غزة مطار القاهرة القاهرة مصر

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