ديموند القلب.. هاني عادل يتغزل بزوجته برسالة رومانسية

شارك الفنان هاني عادل صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، موجهاً لها رسالة حب.



وكتب هاني عادل: " هدية ربنا.. ديموند القلب اللي اتعلمت منها كتير واللي خلت كل حاجة في الحياة بتحصل ليها معنى .. في واحد صاحبنا قالنا يوم فرحنا مشوفتش حد صلح قلب حد زي ما انتي صلحتي قلب هاني.. مشتقالك يا حب".



يشار إلى أن هاني عادل شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض عبر منصة شاهد vip.



وشارك مع هانى عادل فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

كما يشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" مع روبي أحمد حاتم، المنتظر عرضه في رمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات ال15 حلقة ويتكون من جزئين.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.