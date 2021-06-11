غدا.. رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس

يحل كل من الفنانة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، والمخرج هاني كمال ضيوف برنامج واحد من الناس، غدا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك للحديث عن مسلسل “ولاد ناس”.

يتناول اللقاء كواليس العمل الذي ناقش بجرأة وفن أخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها، وكيف تعامل النجوم مع أدوارهم وأهم المشاهد التي قدموها، وهل استوحي المسلسل أحداثه من أحداث حقيقية؟ ولماذا قرر مؤلفه أن يقوم بإخراجه.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان طارق لطفي في حلقة فنية خاصة في العاشرة غدا الجمعة المقبلة ببرنامج واحد من الناس، ويكشف لأول مرة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول ، وهل توقع نجاح العمل بشكل عام وشخصية الشيخ رمزي بشكل خاص.

كما يكشف عن أصعب المشاهد، ولماذا عاني من الآلام في احباله الصوتية وكيف تدرب علي ضرب النار ؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل.



وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان طارق لطفي ويهديه درع برنامج واحد من الناس تقديرا لمسيرته المهنية الرائعة ونجاح مسلسل القاهرة كابول.