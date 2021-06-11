عضو القومي للمرأة : زيارة الرئيس السيسي لفتاة ميدان التحرير كانت بمثابة انطلاقة لوضع استراتيجية ضد التحرش|فيديو

قالت الدكتورة سهام جبريل ، عضو المجلس القومي للمرأة ، إن الجانب الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه حكم البلاد ، أعطى لمسة جميلة للمجتمع المصري بأهمية قيم الحب ونشر السلام .

وأضافت الدكتورة سهام جبريل ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة والعفوية ، تعطي انطباعا بأنه جزء من بيتك ، وعلى رأسهم زيارته للسيدة التي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير .

ولفتت " جبريل " إلى أن زيارة الرئيس لتلك الفتاة كان بمثابة انطلاقة لوضع استراتيجية شاملة لحماية المرأة من العنف ، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ، معقبة : " مازلنا متحركين في الاستراتيجية " .

وتابعت " جبريل " أن المجلس القومي للمرأة يسعى لنشر الوعي من خلال البرامج التي يقدمها في جميع المحافظات ، والمدن الريفية والقرى ، للتوعية بخطورة التحرش والختان والزواج المبكر ، وإعادة بناء القيم .

وأردفت أن التوعية ضد التحرش تأتي لكلا الجانبين الشباب والفتيات ، حتى يتم القضاء بشكل كامل على تلك الظاهرة .