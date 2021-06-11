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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر بوابة أفريقيا..عضو مجلس الشيوخ: تطور العلاقات المصرية الفرنسية يعد إنجازا يحسب للقيادة السياسة

النائب محمود فيصل
النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ

 

علق النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ، على خبر افتتاح رئيس الوزراء المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، قائلا: إن منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية كان مرتبط بحدث آخر وهو المؤتمر الخاص لإعادة إعمار غزة، موضحا أن مصر استطاعت خلال الفترة الاخيرة النجاح فيما يعرف بـ سياحة المؤتمرات.
 

وأضاف "محمد فيضل القط"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تصبح قبلة لكافة المؤتمرات الدولية الهامة، منوها إلى أن مصر استطاعت أن تجذب محطات العالم أجمع للمؤتمرات الدولية.
 

وأشار عضو مجلس الشيوخ: إلى أن مؤتمر هيئة الاستثمار الافريقية له العديد من المميزات منها ثقة العالم في مصر و تطبيقها للإجراءات الاحترازية، منوها إلى أن المناخ الاستثماري في مصر في تصاعد مستمر خلال السنوات الماضية نتيجة تعديل قوانين الاستثمار.

 

وأوضح أن محور التنمية في قناة السويس حقق استثمارات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مشددا على أن مصر بوابة أفريقيا للعالم أجمع، منوها إلى أن مؤتمر اليوم يعد نجاح للدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية.
 

وفيما يخص تنفيذ القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية، أوضح أن فكرة تنوع وتعدد مصادر السلاح المصري ومصادر التدريبات المشتركة حلم يتم تنفيذه الآن على أرض الواقع.

 

وأشار إلى أن تطور العلاقات المصرية الفرنسية يعد نجاح خاص للسياسة المصرية، منوها إلى أن فرنسا لها طبيعة خاصة وتطور العلاقات المصرية الفرنسية دليل على نجاح القيادة المصرية.
 

ونوه إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية كبيرة وممتدة، موضحا أن التعاون في المجال العسكري غير محدود وخاصة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.

 

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