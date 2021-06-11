وكيل التضامن بـ قنا: الإنتهاء من تأهيل 100 مسكن على الطريقة العصرية.. فيديو

غيرنا وجه الحياة ..

قال حسين الباز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، إن تقارير جهاز التعبئة والإحصاء يساعد على الوصول للقرى الأكثر فقرا بالمحافظة، موضحا أنه تم العمل على تطوير 12 قرية ضمن مشروعات التطوير.

وأكد حسين الباز، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير القرى يتم بشكل غير مسبوق، وتناول العديد من الملفات الخدمية وخدمات البنية التحتية، إلى جانب خدمات طبية وتوصيل مياه.

وأشار إلى أن المسئولية الإجتماعية لبعض الأنشطة التجارية بالقرى ساهمت في إنجاز تطوير القرى، قائلا: "غيرنا وجه الحياة في العديد من القرى".

وتابع أن مشروع "حياة كريمة" بالمحافظة اهتم بإعادة تأهيل المساكن الغير صالحة للحياة، مضيفا: "المساكن كانت دون المستوى وتفتقر للخدمات".

ولفت إلى أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل 308 مساكن، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من تجهيز أكثر من 100 مسكن منهم، وتحسين حالة البيوت يتم بشكل عصري.