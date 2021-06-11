وفد من حركة فتح يعود إلى مصر خلال يومين لبحث المصالحة الفلسطينية

أعلنت حركة “فتح” الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن وفد الحركة سيعود إلى القاهرة بعد يومين لبحث المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركة فتح غادر العاصمة المصرية القاهرة، متوجهاً إلى أرض الوطن، و"سيعود بعد يومين".

وكان الجاغوب، أكد أن وفدي حركتي فتح وحماس اجتمعا في العاصمة المصرية القاهرة، أمس لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأشار في تصريح لإذاعة "دنيا الوطن" الفلسطينية، إلى أن وفد حركة فتح، سيعود للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول ما تم الاتفاق عليه.

وتبذل القاهرة جهودًا مستمرة لتوحيد صف القيادة الفلسطينية من أجل جهود إعمار قطاع غزة، والتفاوض مع إسرائيل للوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية.