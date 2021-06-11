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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصناعة المصرية

7 سنوات ونصف وضعت الصناعة المصرية على الطريق الصحيح.. فيديو

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "7 سنوات ونصف وضعت الصناعة المصرية على الطريق الصحيح".

مدن صناعية وإنتاجية في كل ربوع الوطن شهدتها السنوات الأخيرة تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة وتوفيرها والعمل على إيجاد الوظائف لشباب مصر. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية بنهج استراتيجي ثابت للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسخرت الدولة الإمكانيات، فالإنجازات الحكومية في مجال الصناعة لا تنتهي. 

أنجزت الدولة المصرية وأنشأت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث في دمياط وأخرى للنسيج في السادات بالإضافة إلى مدينة الدواء، كما كان للقطاعات الإنتاجية نصيب أكبر فتم الانتهاء من 80% من ملف المجمعات الصناعية الجديدة والتي تشمل 4713 مصنعا جديدا للمستثمرين. 

وتعمل الحكومة كخلية نحل للانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر، كما نجحت وزارة الصناعية في تدشين 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت 10 مليار جنيه من ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصري من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا في محافظات متفرقة لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وهو ما يسهم في خفض البطالة بالإضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلي ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
 

صباح الخير يا مصر الصناعة المصرية

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