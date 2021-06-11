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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داخل أكياس بن.. ضبط حشيش مهرب مع راكب فرنسي في مطار القاهرة

صدى البلد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، اخفاها راكب فرنسي داخل أكياس "بن" فور وصولها من فرنسا ، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من باريس ، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك فى راكب فرنسي، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة ، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم ، ضمت هاني محمود واسامة عبد العزيز مأمورا التفتيش وتلاحظ وجود أكياس صغيرة بين طيات الملابس داخل حقائبه ، تبين وجود 90 جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل أكياس "بن" لتضليل رجال الجمارك  .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

جمارك مطار القاهرة القاهرة مصر للطيران باريس

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