خبير أوبئة: كورونا متغيرش والأعراض ثابتة.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أعراض فيروس كورونا تتنوع بين المنتشرة وقليلة الانتشار والنادرة، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين شعوب العالم أدى لتحول الأعراض النادرة لأعراض منتشرة.

وأكد إسلام عنان، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية “اكسترا نيوز” أن خصائص فيروس كورونا لازالت ثابتة منذ الموجة الأولى، ولكن مع اختلاف نسب الأعراض، وعلى سبيل المثال انتشار أعراض الجهاز الهضمي والجلد في الموجات الراهنة.

وتابع أن الخصائص والأعراض لم تتغير ولكن نسب انتشار الأعراض النادرة اختلفت، والأعراض الثابتة مازالت موجودة.

وأوضح أن الأعراض الثابتة منذ الموجة الثانية هي علامات الجلد والإسهال وبعض أعراض الجهاز العصبي، قائلا: "الفيروس متغيرش.. الأعراض الأساسية لسة موجودة متقلقوش".

وفيما يخص الشأن المصري، أوضح عنان أن مصر لازالت في مرحلة الموجة الثالثة، والتي تشهد حاليا انكسار بشكل كبير، موضحا أن موعد انكسار الموجة الثالثة سيكون خلال الشهر القادم.