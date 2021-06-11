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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة في أسبوع.. استقالة جديدة وتعديلات بالدوري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت مجريات الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الساخنة داخل مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة.

وتصدرت استقالة هشام صالح مدرب منتخب كرة الصالات الأحداث إضافة إلى الإعلان عن تعديلات جديدة فى الدورى وفوز المنتخب الأولمبي على جنوب إفريقيا وديا.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث على مدار الأسبوع المنصرم.

استقالة مدرب الصالات

تقدم هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بإستقالته من منصبه في ظل اعتراضه على الأزمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

تشكيل جديد لمنتخب الصالات

أعلن اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب كرة الصالات الذى جاء على النحو التالي: 
جهاد عرفة المدير الفنى وتامر إسماعيل مديرا للمنتخب وسامح صالح مدربا وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى وعمرو سالمان إداريًا بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

انطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى القاهرة والعين السخنة استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

وخرج الثنائى طاهر محمد طاهر وعمر مرموش من المعسكر التدريبي بسبب الإصابة التى لحقت بهما.

بيان الجبلاية

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يصدر عن الاتحاد أي تعليق عن انتقالات أي من اللاعبين.

وأشار إلى أن اتحاد كرة القدم لا يصدر عنه مثل هذه التعليقات أو يعلن موقفًا له علاقة بذلك إلا خلال فترات القيد، أو لدى التقدم إلى الاتحاد بأوراق رسمية في هذا الخصوص.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن أي تعليقات تصدر عن الاتحاد في تلك التوقيتات؛ يحكمها اللوائح الدولية الحاكمة لكل ما يتعلق بانتقالات اللاعبين.

تعديلات جديدة فى الدورى

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المصري الممتاز حتى الأسابيع الأخيرة، استعدادا لارساله إلى الأندية خلال الساعات المقبلة بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

ويخوض النادى الأهلي ‏مبارياته دون لاعبي المنتخب الأولمبي إلى جانب تحديد موعد مؤجلات القلعة الحمراء.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فوزا على نظيره منتخب جنوب افريقيا فى المباراة الودية الاولى بهدفين نظيفين احرزهما مصطفى محمد.

ودفع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بتشكيل ضم كل من:

محمد صبحي لحراسة المرمي، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، محمد عبدالمنعم، كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، ومصطفي محمد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الجنوب افريقي فى المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد.

منتخب الشباب يستعد لكأس العرب

يواصل منتخب الشباب مواليد 2003 معسكره التدريبي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب.

وتستضيف الملاعب المصرية منافسات كأس العرب للشباب  مواليد 2003 على مدار الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

ويستمر معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 حتى يوم الاربعاء المقبل على أن يعقبه المشاركة ضمن منافسات كأس العرب للشباب فى القاهرة

اتحاد الكرة هشام صالح منتخب مصر منتخب مصر الأوليمبي الدوري المصري المنتخب الأولمبي شوقي غريب

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