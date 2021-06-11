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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يحرر 32 محضر

بيطري الشرقية يضبط 3 طن دواجن ولحوم فاسدة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ و محلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية قامت خلال الفترة من 30 مايو إلى 8 من يونيه الحالي بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز و المدن والأحياء.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تم خلالها المرور على "محلات الجزارة – ثلاجات حفظ اللحوم – مجازر الدواجن – محلات بيع الدواجن – محلات بيع الأسماك – شوادر بيع أسماك – سوبر ماركت – ثلاجات بيع اللحوم ومصنعاتها" وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير  32 محضر مخالفة.

 

كما تم ضبط 142 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و 500 كجم  لحوم دواجن و 65 كجم  كبده ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 2 طن و 76 كجم دواجن و 50 كجم أسماك  مجهولة المصدر بدون بيانات وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مخالفة حملات تفتيشية الحملات التفتيشية الطب البيطري ضبط الأسعار

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