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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة التخطيط: منتدى هيئات الاستثمارات الأفريقية شهادة نجاح للاقتصاد المصري.. فيديو

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمارات الأفريقية، له أهمية كبيرة في ظل ما يشهده العالم من جائحة عالمية، وهي جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تراجع معدلات الاستثمارات.

وأضافت هالة السعيد، خلال لقاء بـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حظت بمشاركة كم هائل من المستثمرين العالميين، على الرغم مما يعانيه العالم من تراجع في الاستثمارات، وهذا شهادة كبيرة للاقتصاد المصري على النجاح الذي حققه في السنوات الماضية.

وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر استطاعت من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، تهيئة بيئة تشريعية أكثر جذبا للاستثمار، واستثمرت بشكل جيد في البنية التحتية والطرق والكهرباء، مضيفة: "مفيش استثمارات هتيجي إلا بشبكة طرق جيدة وبنية تحتية جيدة".

وتابعت أن مصر نوعت مصادر تمويلها، من خلال التوجه إلى إنشاء صندوق مصر السيادي، من أجل تحفيز الاستثمار، مؤكدة أن القارة الأفريقية واعدة وبها مقومات وموارد متعددة.

وأردفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للربط مع القارة الإفريقية من خلال شبكات طرق قوية، للقضاء على الفجوات التمويلية بين دول القارة.

هالة السعيد وزيرة التخطيط اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا الإصلاح الاقتصادى

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