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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة بواليا وديانج .. الكونغو الديمقراطية تتعادل مع مالي وديًا

صدى البلد

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب مالي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.

افتتح خليفة كوليبالي التسجيل للمنتخب المالي في الدقيقة الثالثة، لكن مالانجو نجيتا أحرز هدف التعادل لـ الكونغو في الدقيقة 86.

وشارك أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي، في المباراة بشكل أساسي مع منتخب مالي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 64 بزميله كيابو.

كما شارك والتر بواليا مهاجم الأهلي، في المباراة بشكل أساسي مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بزميله أكولو.

يذكر أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، يجلس على مقاعد بدلاء منتخب تونس أمام الجزائر، في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.

منتخب الكونغو الديمقراطية اليو ديانج والتر بواليا الأهلى منتخب مالي

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