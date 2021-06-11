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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: تحديات المرحلة تتطلب الالتحام مع الشباب.. وتكثيف العمل الجماهيري لزيادة الوعي

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار رئيس حزب المؤتمر

عقد حزب المؤتمر أول اجتماع له، اليوم، بمقره الجديد، في التجمع الخامس، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، لأمناء المحافظات، وأمانات التنظيم والتدريب والتثقيف، على مستوى الجمهورية، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

 

  وجدد الحزب بكافة قياداته العهد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور سبع سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، الذي استطاع أن يضع مصر من جديد على خريطة الريادة الإقليمية والعالمية؛ حيث استطاع أن يقتلع جذور الإرهاب، وفي الوقت ذاته حقق طفرة في البناء والتنمية، سوف يجني ثمارها أبناء الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

 

وقال الربان عمر المختار أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التواجد على الأرض، وتكثيف العمل الجماهيري لزيادة الوعي، وحث الشباب على المشاركة والاندماج في العمل السياسي.

 

  وأشار رئيس الحزب إلى أن التحرك على الأرض يتطلب مزيدا من التنظيم، ووضح الرؤية والهدف، مشيراً إلى أن ذلك لن يكتمل إلا باكتمال القواعد الحزبية والتنظيمية على مستوى أصغر حي وأصغر قرية، مع الأخذ في الاعتبار ثقافة ومتطلبات كل منطقة.

 

 حضر الاجتماع كل من "اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد، واللواء رضا فرحات، واللواء السيد نصر، وأحمد خالد  "نواب رئيس الحزب"، ومحمد عادل، إمام، مساعد رئيس الحزب للإعلام، ود. أحمد الشريف مساعد رئيس الحزب للمصريين بالخارج في الخارج،  والدكتورة حنان عبد المنعم، والنائبة دعاء العريبي، والنائب أحمد مقلد "أعضاء مجلس النواب عن حزب المؤتمر"، والكاتب الصحفي محمد سويد، أمين إعلام الجمهورية،ومصطفى الدكروري، أمين تنظيم الجمهورية، ويوسف عماد، أمين الأنشطة والعمل الجماهيرى، وإسلام تمراز، رئيس اتحاد الشباب، وهاني الفلاح، أمين العلاقات العامة، وماجد يوسف، أمين شئون العضوية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الفترة المقبلة حزب المؤتمر رئيس الجمهورية العلاقات العامة و مجلس الشيوخ

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