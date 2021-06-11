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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر تجربة ودية.. الإسماعيلى يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف

إيهاب جلال المدير
إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي

فاز فريق الإسماعيلى على المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن آخر لقاءات برنامج الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى.

 

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة يوم 17 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدورى.

 

أحرز هدف الإسماعيلى الوحيد محمد الشامي.

 

وخاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

محمد صبحى حارس مرمى -رضوان شريفى(عبد الله جمعة) – محمد عمار – أحمد كاستيلو – نادر رمضان فى الدفاع – محمود دونجا – محمد حسن -محمد عبد السميع – أحمد مدبولى (محمد بيومى) فى الوسط – محمد الشامى – بنسون شيلونجو فى الهجوم.

 

وضم تشكيل المقاولون حسن محمود رمضان – امير محمد محمود – احمد محمد عبد العزيز – خالد الحسينى – فادى نجاح – ابراهيم صلاح – احمد محمد موسى – احمد مجدى – عبد الرحمن – احمد داودا – قاسم الجوينى.

 

وشهد اللقاء، حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بجانب على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو اللجنة المشرف على الفريق.

المحلة المقاولون العرب الاسماعيلية الاسماعيلي احمد داود الدراويش عماد سليمان ستاد الإسماعيلية مسابقة الدوري

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