يورو 2020 .. بلجيكا تستهل مشوارها بثلاثية في شباك روسيا

حقق منتخب بلجيكا فوزه الأول بمشواره في كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بثلاثية في مرمي روسيا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة لدور المجموعات.

روميلو لوكاكو افتتح التسجيل لـ منتخب بلجيكا في الدقيقة العاشرة مستغلًا خطأ فادح من دفاعات الروس في إبعادهم لتمريرة زميله ميرتينز، حيث وصلت الكرة له ليسددها بسهولة في الشباك.

وسجل توماس مونييه الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول بتقدم" الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين.

ومع الشوط الثاني سجل لوكاكو الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مونييه، لينفرد بمرمى روسيا، ويسكن الكرة الشباك، منهيًا المباراة بانتصار "الشياطين الحمر" بثلاثية نظيفة.

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط له في البطولة، وضعته على صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد روسيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.