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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير "باب الأحرار".. كيف غير السيسي حياة قرية كاملة في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اثناء افتتاح مشروعات تطوير قرية باب الأحرار

ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فقد كان من المخطط إزالة كافة المنطق المتواجدة على أطراف بحيرة مريوط، في إطار خطة تطويرها بالكامل وإرجاعها لسابق عهدها، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالإبقاء على قرية "باب العبيد"، وتغيير اسمها إلى "باب الأحرار".

وفي يناير الماضي، أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط، وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أي امتداد عشوائي جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.

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وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر، ظهر أمس السبت، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، والتي تمت بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وعدد من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب السيد جمعة وأحمد مهنى ومحمد حمزة.

ويضم مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" افتتاح مدرسة، ووحدة صحية ومركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٠ منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، بالإضافة إلى توزيع ٣٠ مركب للصيد يستفاد منها ٦٠ أسرة، فضلاً عن إقامة عدد من المشروعات التنموية منها تطوير شبكات المياه بإنشاء ٢٥٠ توصيلة مياه لقرية الأحرار والقري المجاورة، وإنشاء فصول محو الأمية، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة علي دعم ورعاية الفئات الأولي بالرعاية وتوفير "حياة كريمة" لهم، لافتا إلى أن قرار الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، وضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنه تم العمل على مدار عام لجعل قرية "باب الأحرار" نموذج حضاري جديد بجوار بحيرة مريوط، مشيرة إلى أنه وفقا لتكليفات المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أنها أجرت العديد من الزيارات الميدانية إلى قرية الأحرار بتواجد المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية. وأشارت أنه تم خلالها رصد وحصر كافة احتياجات الأهالي.

وتحدث النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لصدى البلد عن المشروع، قائلاً إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجهزة المعنية بالإسكندرية بالإبقاء على القرية كان لها مفعول السحر على الأهالي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، حريصة كل الحرص، على توفير حياة كريمة لهذا الشعب المصري العظيم.

وأكد ان الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بأهالينا البسطاء، وكل المشروعات التنموية ومن بينها تطوير العشوائيات موجهة بالأساس لهم، ولخدمتهم، وعلى الجميع من سلطة تنفيذية وتشريعية التضامن والتكاتف لمساندة جهود الرئيس السيسي من أجل هذا الهدف السامي، وهو توفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وفي تصريحات لصدى البلد، قدم الحاج سلومة، من أهالي القرية، الشكر إلى الرئيس السيسي، ومحافظ الإسكندرية، لرفع كفاءة المنطقة، حيث تم تطوير 40 منزلاً، وإنشاء مدرسة لخدمة أهالي القرية، وكل أهالي القرية اليوم في سعادة بالغة بهذا التطوير، متمنيًا أن يتم استكمال باقي المنازل قريبًا.

وقال الحاج جاد الله من سكان المنطقة، في تصريحات لصدى البلد، إن بيوت المنطقة كانت بيوت هيش، ولا تصلح إطلاقًا، ولكن الرئيس السيسي وتوجيهاته أدخلت الفرحة على قلوبنا وطورت بيوتنا وتم رصف الطرق بحمد لله وتوجيهات الرئيس.

 

اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية اللواء محمد الشريف تطوير قرية باب الأحرار حياة كريمة

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