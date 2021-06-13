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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل روك جديد في ساقية الصاوي .. اليوم

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي حفل "روكيرز نايت" لمحبى دمج الموسيقى الروك مع الموسيقى الكلاسيك اليوم، على مسرح النهر الساعة 6 مساءً، يقدم الحفل فرقتا "404" و"جيجى باند".

404 فريق روك مصرى يقدم كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز وايروسميث وغيرهم.

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JIGGY هي فرقة مصرية تأسست في 2019 ، تعزف موسيقى Funk و Rock و Pop وتقدم أغنيات لـ  James Brown و Jimi Hendrix و Carlos Santana وغيرهم. موسيقيون مأسورين بالموسيقى والعاطفة، ويعد الفريق موهوب أيضًا في الكتابة والتوزيع الموسيقى إحضار موقف مدفوع ذاتيًا وحبًا والتزامًا مدى الحياة بالموسيقى.

هاني شنودة

وعلى الجانب الآخر، استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى حفل الموسيقار هاني شنودة  بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" وسيمتعنا بمجموعة من أحب أعماله الموسيقية.

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية مصرية

ساقية الصاوي موسيقى الروك مسرح النهر روك مصرى كلاسيكيات

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