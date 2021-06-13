رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: لاعب الدنمارك أصيب بحالة تحدث لشخص بين 100 ألف رياضي

قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، إن لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، الذي تعرض اليوم لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مواجهة فنلندا، هي حالة تحدث لواحد بين كل 100 ألف رياضي تقريباً وتحدث إما نتيجة خلل مفاجئ في عضلة القلب أو عدم إنتظام ضربات القلب، وهذا قد يؤدي لتوقف القلب والموت المفاجيء في بعض الحالات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أنه وفقاً لما توصلت له الدراسات فإن هذا يحدث للذكور أكثر من الإناث ولاصحاب البشرة السمراء أكثر من البيضاء، نتيجة مجهود بدني شديد.

وأشار إلى أن هذه الحالات قد تحدث بسبب تناول المنشطات في بعض الحالات أو لأسباب وراثية".

وأوضح أن العنصر الحاكم في إنقاذ المصابين هو جاهزية الفريق الطبي عبر الدراية والمعرفة بمثل هذه الحالات بالاضافة إلى السرعة في الانقاذ لكون كل ثانية فارقة في حياة المريض.

وكشف أنه منذ بطولة الامم الافريقية الماضية تم تجديد الأجهزة الطبية بالتعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأفريقي لتوفير الأجهزة اللازمة لانعاش حالات توقف القلب، بالإضافة إلي أن عربات الإسعاف الآن مجهزة بشكل أساسي للتعامل مع هذه الحالات وتم تدريب المسعفين عليها، بالأخص تلك المتواجدة في الملاعب في فرق الدوري الممتاز.

