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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عواض يتفقد قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

ثقافة وادي النطرون
ثقافة وادي النطرون

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة وادى النطرون، وذلك للوقوف على أعمال المستجدات بالقصر من مخازن وجراج سيارات القوافل الثقافية والمسارح المتنقله بالقصر.

 كما شاهد التجهيزات النهائية قبيل بداية العرض المسرحى "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادى النطرون المسرحية، من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، تأليف محمد على إبراهيم، إخراج حسين عبد الكريم، ديكور وملابس مروان السيد، ألحان محمد شحاته، أشعار على أبو المجد، بطولة فرقة قصر ثقافة وادى النطرون محمود ذكى، محمد حسن أمين، ندى نبيل، وباقه من الشباب المبدع والتى تعرض حاليا على مسرح القصر.

كما قام عواض بجولة تفقديه داخل أروقة القصر رافقه خلالها أعضاء لجنة المسرح، محمد عبد الحافظ ناصف، محمود حامد، شادى سرور.

الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة وادى النطرون انشطه ثقافيه اخبار ثقافية

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