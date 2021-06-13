الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

بفائدة 3% على 30 سنة

كشف هند فهمي ئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر، عن تفاصيل الحصول على شقة بفائدة 3% على مدار 30 سنة.

وقالت هند فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ببرنامج، "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المحددات النهائية لمبادرة التمويل العقاري لم يتم إطلاقها بعد، موضحة أن الفرق بين المبادرات السابقة والمبادرة الرئاسية الجديدة، هو سعر الفائدة ومدة التمويل، وأن تمتلك شقة بفائدة 3% على 30 سنة ولكل الفترات.

وأشارت إلى أن وديعة الصيانة ستكون في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري من أجل ألا يتحمل المواطن أعباء إضافية، موضحة أن الشروط بشكل مفصل لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن أهم شروط المبادرة بشكل عام، ألا يكون المواطن استفاد من قبل في المبادرات السابقة، وأن يكون لديه وظيفة، حتى أن أصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات موجودون في المبادرة ويستطيعون الاستفادة منها.

واستطردت:""يقدم المواطن الطلب في المبادرة عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، ويتم الإعلان عن إيصال مرافق وشهادة إثبات دخل"، موضحة أن المواطن التابع للقطاع الحكومي له مستندات تختلف عن المواطن التابع للقطاع الخاص.

وتابعت: "يقدم المواطن الطلب في المبادرة عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، ويتم الإعلان عن إيصال مرافق وشهادة إثبات دخل، مشيرة إلى أن المواطن التابع للقطاع الحكومي له مستندات تختلف عن المواطن التابع للقطاع الخاص.

