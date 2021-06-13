علي جمعة: السحر موجود ولكن أثره مثل الإنفلونزا العادية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السحر موجود ولكن أثره مثل أثر الإنفلونزا العادية، لا يدوم ويذهب أقل ما يكون لأن كيد الشيطان ضعيف.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك كثير من الروايات عن تأثر الأشخاص والأزواج بالسحر فلا يستطيعون التقرب من بعضهما، منوها بأن هذا قد يحدث فعلا ولكن الأهم هو كيفية إزالة السحر.

وأشار إلى أن طريقة علاج السحر، هو بالإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقراءة المعوذتين، وقراءة الفاتحة سبع مرات ، وقراءة آية الكرسي 11 مرة.

كيفية علاج السحر والحسد

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا شعر الإنسان بأعراض تعب مفاجئ؛ لا ينبغي أن ينصرف ذهنه إلى أنه مسحور.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «أصبت بالسحر، كيف أتعالج منه؟» أنه لا ينبغي الجزم بأمور السحر، وإنما ينبغى البحث وراء الأسباب الواقعية واستشارة الطبيب عند الشعور بمرضٍ عضوي أو نفسي.

ونصح أمين الفتوى السائلة بتحصين نفسها بالمداومة على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة والمعوذتين وسورة ياسين وآية الكرسي.

وأشار مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء إلى عدم إنكار السحر، وإنما التعجب من سرعة تعليق الإحباطات أو الإخفاقات والأضرار المادية أو النفسية على شماعات غيبية، ليبرر الإنسان لنفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا.