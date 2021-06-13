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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبضه توقف فجأة .. طبيب منتخب الدنمارك يروي كواليس إعادة إريكسن للحياة

لحظة انقاذ إريكسن
لحظة انقاذ إريكسن بيورو 2020

كشف مارتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك عن كواليس تدخل فريقه الطبي لإنقاذ حياة كريستيان إريكسن صانع العاب منتخب الدنمارك الذي أغمي عليه وسقط أرضا خلال مباراة فريقه ضد فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا.
 

وقال بويسن في تصريحات صحفية، أنه نجح في إنعاش وإفاقة إريكسن قبل بدء عملية نقله إلى المستشفى التي يمكث بها حاليًا، مشيرا إلى أن كريستيان إريكسن لم يغب عن الوعي فور سقوطه داخل ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع فنلندا في كأس أمم أوروبا.

وقال بويسن: "طُلب منا النزول إلى أرضية الملعب عندما انهار كريستيان، لم أره شخصيا يسقط، لكن ما كان واضحا بأنه فقد الوعي".

وأضاف "عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت الأمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه".

وتابع "وصل الفريق الطبي التابع للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به لقد نجحنا في إعادة إريكسن إلى الحياة".

وعن ما حدث عند نزوله لاسعاف إريكسن قال بويسن : "إريكسن كان يتنفس وكنت أشعر بنبضه، ولكن فجأة تغير كل شيء لذلك بدأنا في عمل ما شاهده الجميع، اضطررنا لعمل إنعاش قلبي رئوي له عملنا على إنعاشه وبدأ يتحدث معي قبل نقله للمستشفى".

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المدير التنفيذي لـ إنتر: إريكسن بعث برسالة عبر "واتساب" وحالته مستقرة

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بالدموع .. مدرب الدنمارك يتحدث عن لقطة سقوط كريستيان إريكسن

إريكسن يخلع قلوب عشاق الساحرة المستديرة

وسقط إريكسن ، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت له الاسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل ان يتم الاطمئنان الى حالته الصحية عندما أصدر الاتحاد الاوربي بياناً أكد فيه بان الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده انه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل ان تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-صفر والاخيرة كانت تخوض اول بطولة كبيرة لها في تاريخها. 

إريكسن يورو 2020 الدنمارك مارتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن فنلندا كأس أمم أوروبا

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