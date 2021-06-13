مصر تعترض بمجلس الأمن على إعلان إثيوبيا حول سد النهضة.. واجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب.. والرئيس السيسي يتحدث لرؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا.. وحقيقة ظهور المتحور الهند.. الأبرز بصحف الكويت

-القبس: مصر تتوقع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة.. وتؤكد على المواجهة بحسم

-وزير الخارجية : لن نتهاون في حقنا من مياه نهر النيل

-الإجراءات الضريبية أمام مجلس الوزراء الكويتي

- في الكويت.. الإبقاء على دعم المواد الأساسية والحفاظ على الرخاء الاجتماعي للمواطنين

-«طوارئ كورونا».. توصيات مهمة متوقعة

-«الموانئ»: توقف الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية

اهتمت صحف الكويت بتناول الشأن المصري، خاصة وطرح مصر اعتراضها على الملء الثاني من قبل إثيوبيا لسد النهضة، إضافة إلى متعلقات الشأن المحلي الكويتي، والشأن الدولي كذلك.



قالت صحيفة الأنباء، وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن ب‍الأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث سجل اعتراض مصر على إعلان إثيوبيا نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.

يأتي ذلك انطلاقا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتضمن خطاب وزير الخارجية الإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي ب‍الدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة.



وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية امس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وتناولت الصحيفة الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، وذلك خلال استقبال الرئيس، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس، الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار د.عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.



كويتيًا، كشفت مصادر مسؤولة عن أن قانون الإجراءات الضريبية التنظيمية الموحدة الكويتي الذي يوشك مجلس الوزراء على مناقشته تمهيدا لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة، لا ينص على فرض ضرائب جديدة، والقانون عبارة عن إجراءات تنظيمية تتم بتحديث إجراءات المطالبة بالضرائب المطبقة حاليا على الشركات الأجنبية والزكاة.

وبينت أن الإدارة الضريبية في وزارة المالية أجلت اعتماد المواعيد النهائية لتطبيق الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب عن العام الماضي بسبب الجائحة لدعم القطاع الخاص والأسواق المالية.

وتعقد اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً مهماً اليوم الأحد.

وقالت المصادر ان تطورات الوضع الوبائي تثير الكثير من المخاوف في الكويت، وهو الأمر الذي قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع اليوم والتي منها تخفيض حركة الركاب في مطار الكويت الدولي مع رفع قوائم الدول المحظورة، وغيرها من القرارات.

من جانبه قالت صحيفة الوطن الكويتية، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر والسودان أبدوا الكثير من المرونة في مفاوضات سد النهضة لتقدير المصالح الإثيوبية دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان من مياه نهر النيل.

وأكمل شكري، خلال تصريحات له ، أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية كاملة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصري على كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات.

وأضاف أن الشعب المصري له الحق في الاهتمام ومتابعة القضايا الخاصة بوجوده، مؤكدا أن مياه نهر النيل أمر مهم لكل مصري.

وأشار إلى أن هناك متابعة للنواحي الفنية والتطور في مستويات بناء السد وتقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، كاشفا أنه يتم مراجعة كل البيانات الفنية بدقة من خلال صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى أن وتيرة البناء لم تصل إلى ما كان منتظرا.

وذكرت صحيفة الوطن، أكدت وزارة الصحة الكويتية عدم رصد السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد "حتى الآن".

وأشارت (الصحة) في بيان إلى "استمرار إجراءات التقصي وفحوصات التحور الجيني للفيروس المستجد" مؤكدة أن "التخطيط الجيني لم يثبت حتى الآن رصد متحور (دلتا) المعروف باسم (المتحور الهندي) في دولة الكويت".

من جانبها، أوردت صحيفة القبس، قول وزير الخارجية سامح شكري، بإن القاهرة والخرطوم ستواجهان سياسياً وبكل حسم أي إجراء أحادي إثيوبي حول سد النهضة، مؤكداً أن مصر تتحسب لاستمرار تعثر المفاوضات مع إثيوبيا.

وتوقع شكري أن تقدم إثيوبيا على إجراءات أحادية منفردة بالملء الثاني لسد النهضة بعد التعنت خلال مفاوضات كينشاسا.

واعتبر أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر على مسار المفاوضات، مشدداً على أن دولتي المصب لن تتهاونا أو تتنازلا عن حقهما في حالة وقوع الضرر الجسيم عند ملء سد النهضة.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة مؤقتاً؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا.