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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة المنيا يواصلون أداء الاختبارات وسط تدابير وقائية مشددة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

حرص الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا ، خلال الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، على إجراء مجموعة من الجولات التفقدية لمقار لجان الاختبارات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وللاطلاع على مطابقة الورقة الامتحانية لمقاييس الجودة التي اعتمدتها الجامعة ومدى قياسها لمهارات الطالب، وقدراته العلمية .

 

حيث تفقد رئيس الجامعة صباح اليوم يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم ، والدكتور حمدان ابراهيم محمود عميد كلية الزراعة ، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، للجان إمتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق والفرق الثانية بكليتي العلوم والزراعة .

 

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وشدد " عبد النبي " على الملاحظين والمراقبين باتباع القواعد المنظمة للامتحانات وعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون المحمول ، منعاً لحالات الغش ، والتأكد من وجود بطاقات تعريف للطلاب في أماكن جلوسهم مدون بها بيانات الطالب أو الطالبة ، مع التأكيد على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات .

كلية الحقوق الامتحانات تطبيق الاجراءات الاحترازية الفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة المنيا كلية الزراعة اختبارات

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