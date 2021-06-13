طلاب جامعة المنيا يواصلون أداء الاختبارات وسط تدابير وقائية مشددة

حرص الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا ، خلال الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، على إجراء مجموعة من الجولات التفقدية لمقار لجان الاختبارات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وللاطلاع على مطابقة الورقة الامتحانية لمقاييس الجودة التي اعتمدتها الجامعة ومدى قياسها لمهارات الطالب، وقدراته العلمية .

حيث تفقد رئيس الجامعة صباح اليوم يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم ، والدكتور حمدان ابراهيم محمود عميد كلية الزراعة ، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، للجان إمتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق والفرق الثانية بكليتي العلوم والزراعة .

وشدد " عبد النبي " على الملاحظين والمراقبين باتباع القواعد المنظمة للامتحانات وعدم دخول الطلاب اللجان بالتليفون المحمول ، منعاً لحالات الغش ، والتأكد من وجود بطاقات تعريف للطلاب في أماكن جلوسهم مدون بها بيانات الطالب أو الطالبة ، مع التأكيد على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات .