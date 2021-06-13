ممشى أهل مصر.. نزهة مجانية على ضفاف النيل | فيديو



رصدت عدسة موقع "صدي البلد" اليوم الأحد آخر التطورات فى أعمال إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، مع اقتراب موعد .



وأجرى موقع "صدى البلد" جولة ميدانية لرصد ما تم تنفيذه حتى الآن في ممشى أهل مصر، حيث تم تشطيب المشايات والمسطحات الخضراء والمحال المطلة على الكورنيش والتى تقع أسفل الطريق بطول الممشى السفلى، والذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويهدف الممشى إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، ويسعى لتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية.

وبدأت الدولة في تحويل الكورنيش إلى مزار عالمي يعرف بمشروع ممشى أهل مصر، وذلك في المنطقة ما بين كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة.



ويعتبر مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م، بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م.

https://fb.watch/65Uvs3IVDH/

https://fb.watch/65Uvs3IVDH/