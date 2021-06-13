آيتن عامر تتألق بإطلالة جذابة عبر إنستجرام .. شاهد

شاركت الفنانة أيتن عامر، بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووجهت رسالة إلى جمهورها.

وظهرت أيتن عامر بإطلالة جذابة مرتدية جيب أسود قصير وبلوزة بيج وشعر منسدل وشاركت في هاشتاج "لو كنت" وكتبت تعليقا: "لو كنت هبقى ساعة حظ متتعوضش".

وكانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.