ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدى سقط فى المستشفى وأصيب بشرخ في القدم.. فيديو

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سبب تعرض والده لشرخ في مفصل القدم.

وقال أحمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، إنه منذ 3 أسابيع ذهب والده لـ مستشفى بجوار المنزل، لإجراء بعض الفحوصات على السمع، معقبا:" من سوء الحظ وهو موجود فى المستشفى سقط، وعملنا أشعة فى نفس اليوم والأطباء أكدوا أنها كدمة ومفيش حاجه".

وتابع :" استمرت الآلام أكثر من أسبوع وعملنا إشعة تانية واتضح وجود شرخ في مفصل القدم اليسرى".

وفجر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة قائلا:" بابا مش بيحب يعرف حد تفاصيل حياته الشخصية زى اللى حصل ليه كده، ومن 15 سنة عمل عملية كبيرة في ألمانيا وما بلغش حد إلا بعد شفائه".



