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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تطبيق نظم الرى الحديث على مساحة 75 ألف فدان بالوادي الجديد

وكيل وزارة الزراعه
وكيل وزارة الزراعه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تطبيق نظم الرى، حيث  تستهدف  مساحة 75 ألف فدان وهى الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة، والتى يشارك فيها 24 شركة وممثليها والمسجلين بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضى .

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وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة فى تصريح صحفي:  إن وزارة الزراعة تقوم بدورها بصورة نموذجية من أجل انجاح تلك المنظومة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص وبتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم تنفيذاً  للبروتوكولات المبرمة بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأضاف المرسى أنه يجرى متابعة آلية التسليم للآبار والتعاقد، وآلية التمويل والسداد مع التنفيذ، والمدة الزمنية للصرف، والضمان للأعمال.

وأكد  أنه من خلال مبادرة البنك المركزى والتعاون مع البنك الزراعي، تمت الموافقة على صرف القروض لتحديث الرى حتى 10 أفدنة للمزارع مباشره بخطاب موجه من الإدارة الزراعية أو جهة الولاية تشهد فيه جهه الولاية أن المزارع يحوز هذه المساحه وموجه إلى البنك دون أى مستندات أو شيكات بنكية أو ضامن آخر أو تأمين، اما فيما يزيد عن ذلك يتم التنفيذ من خلال شركات وبالآيات الأساسية فى المبادرة.

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