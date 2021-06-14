خطوة بخطوة .. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل جميع التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة والمركبة عن طريق الإنترنت بناءً على رقم لوحة الترخيص.



عدة خطوات عليك اتباعها لكي تستعلم عن مخالفاتك من خلال الإنترنت، وتتيح وزارة الداخلية تلك الخدمة من خلال موقعها على الإنترنت.





وللاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة أو المركبة عليك اتباع الخطوات التالية:



1.الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

2. اختيار خدمة المرور من الخدمات الالكترونية

3. قم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية

4. ادخل رقم الرخصة المراد الاستعلام عنها

5. سيتم فتح صفحة جديدة عليها قيمة المخالفات المستحقة الدفع

