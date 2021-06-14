عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية: زيت كبد الحوت يحارب ألزهايمر ويزيل الأحماض الضارة

استشارى تغذية
استشارى تغذية

قال الدكتور أكرم غانم، استشارى تغذية، إن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت ويحتوى على فيتامين أ ، د ، واوميجا 3 ، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد،  أن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتى تزيل الأحماض الضارة والتى تتخلق من الأكل، ولكن زيت كبد الحوت لابد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة .


وأشار إلى أن  الأحماض الدهنية الغير مشبعة تسد الأوعية الدموية  وتسبب الضغط والقلب، والسكر والكوليسترول وتسبب الجلطة فى بعض الحالات، لافتا إلى أن زيت كبد الحوت مفيد لمحاربة الزهايمر.

اخبار توك شو مصدر طبيعي الأحماض الضارة زيت كبد الحوت أوميجا 3

ترشيحاتنا

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

تعيين رئيس جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. تعرف عليه

نائب يحلف بالطلاق 3 مرات بسبب وزير المالية.. والمجلس يحذفها من المضبطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

كاف يجرى تعديلا على موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ