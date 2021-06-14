استشارى تغذية: زيت كبد الحوت يحارب ألزهايمر ويزيل الأحماض الضارة

قال الدكتور أكرم غانم، استشارى تغذية، إن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت ويحتوى على فيتامين أ ، د ، واوميجا 3 ، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتى تزيل الأحماض الضارة والتى تتخلق من الأكل، ولكن زيت كبد الحوت لابد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة .



وأشار إلى أن الأحماض الدهنية الغير مشبعة تسد الأوعية الدموية وتسبب الضغط والقلب، والسكر والكوليسترول وتسبب الجلطة فى بعض الحالات، لافتا إلى أن زيت كبد الحوت مفيد لمحاربة الزهايمر.