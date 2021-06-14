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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

صدى البلد

في الحياة أحيانًا لا يتعامل الناس بشكل جيد مع أسرهم، وقد يصل الأمر إلى القطيعة بين الأهل وهم أحياء، ولكن الغريب أن تصل القطيعة مداها بعد الوفاة، حيث قررت سيدة أن تقصي أقاربها من حضور جنازتها.

 

كانت السيدة "ماريا باز فوينتيس فرنانديز" وهي امرأة من إسبانيا، قد توفيت في 2 يونيو، ولكن قبل وفاتها أحضرت وصية لها غريبة الشكل والمضمون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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وذكرت "ماريا"، في وصيتها، أنه غير مسموح لأي أحد من أقاربها من حضور جنازتها ومشاركة قائمة الضيوف مراسم العزاء والدفن الخاصة بها.

 

ونُشر النعي في جريدة El Progreso، وكان مضمونه كالآتي "بما أن عائلتي لم تكن بجانبي لفترة طويلة، أصرح في وصيتي الأخيرة أن الأشخاص المذكورين أدناه فقط يمكنهم حضور جنازتي، سواء أكان ذلك؟ في صالة الجنازة أو الكنيسة أو المقبرة".

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"ماريا" التي لم يتم الكشف عن عمرها، قامت بإدراج 15 اسمًا من الأشخاص الذين تمت دعوتهم إلى جنازتها. 

 

وأضافت "إلى أي شخص آخر لم يهتم قط خلال حياتي، أريدك أن تستمر في العيش بعيدًا عني، تمامًا كما كنت من قبل".

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