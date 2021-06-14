مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم الدكتورة مايا مرسي بجائزة نوت للإنجاز

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الدكتورة مايا مرسي في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام يوم 24 يونيو الجاري، وإهدائها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، تقديرا لجهودها في دعم وتمكين المرأة المصرية منذ توليها مهام منصبها، كأصغر من تولت هذا المنصب الرفيع .

تكريم مايا مرسي

وأكدت إدارة المهرجان أن الدكتورة مايا مرسي قدمت الكثير للمرأة المصرية طوال 5 سنوات تولت فيهم مسئولية العمل قيادة المجلس القومي للمرأة، وإنجازاتها في هذا الملف تتجسد حاليا على أرض الواقع من الإسكندرية حتى أسوان.

وأضافت إدارة المهرجان: نجحت الدكتورة مايا مرسي خلال نحو خمس سنوات في دعم المرأة المصرية بشتى الطرق، حيث أطلقت أول حملة وطنية حول لتمكين المرأة "التاء المربوطة: سر قوتك"، بهدف الاستفادة من قوة وسائل الإعلام والإتصالات لمعالجة المفاهيم الخاطئة، وإعادة تعريف دور المرأة الفعال في رفعة المجتمع، وتشجيع النساء للمشاركة في جميع مجالات الحياة .

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن الدكتورة مايا مرسي نجحت خلال توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة في تقديم خدمات مباشرة وحيوية للمرأة المصرية، حيث نجحت في إصدار 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، وتسجيل 18 ألف سيدة في مجموعات الادخار والإقراض، وحصر 50 ألف امرأة مصرية على بوليصة التأمين على الحياة بالمجان ( شهادة آمان )، فضلا عن إنشاء 22 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، وانشاء 3 وحدات باسم المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية بجامعات القاهرة، عين شمس والمنصورة، إلى جانب رعاية واطلاق حملة لأني رجل لإدماج الشباب والرجال لقضايا المرأة والتي وصلت إلى10 مليون مشاهد ومشاهدة، وقيادة أول مبادرة مصرية لتعاون واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الرب "معا لخدمة الوطن".

وأوضحت إدارة المهرجان أن إنجازات الدكتورة مايا مرسي في ملف قضايا المرأة شملت أيضا، قيادة ملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوي العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية إقتصادياً وماليا، وإرساء و تعزيزمفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر، وإطلاق جائزة ختم المساواة لأول مرة في مصر كأداة تحفيزية للهيئات العامة والخاصة لتبني سياسات تراعي النوع الاجتماعي، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدي الاقتصادي العالمي لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والمشاركة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي حصلت علي الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية في عام 2008. وكانت قد أتمت درجتي الماجستير في الإدارة العامة (1998) والماجستير في إدارة الأعمال (1997) من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولها علي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1995) حيث كان تخصصها الفرعى فى الإعلام والصحافة. وسبق أن عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016 . ورئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013 . والمنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والإتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010 .