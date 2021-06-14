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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسار العائلة المقدسة

76 مليون جنيه تكلفة لتطوير مسار العائلة المقدسة فى وادي النطرون

دير السريان بواي
دير السريان بواي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم وإستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب .

محافظ البحيرة ونائب وزير السياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة

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محافظ البحيرة ونائب وزير السياحة والآثار يتفقدان مسار العائلة المقدسة

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 76 مليون جنية ( تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة ) لإستكمال أعمال التطوير بالمنطقة.

وأوضح المحافظ، أنه تم الإنتهاء من تطوير البنية التحتية داخل محافظة البحيرة بطول ٣٠ كم وتأهيل  الطرق المؤدية للمسارات لأديرة  الانبا بيشوي ودير الانبا مقار ودير البراموس ودير السريان وذلك لخدمه المواطنين الزائرين لتلك المنطقة حيث انها منطقة لها تاريخ عظيم وسيتم الإعلان عن تشغيل المسار قريبا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون للوقوف على كافة الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه والتى تشمل  :-

البوابة الرئيسية لمدخل مدينة وادى النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات

وتم متابعة الطريق الدائرى وأعمال الرصف والمنفذ بنسبة 100 %  ، حيث تشمل أعمال المسار رصف وتوسعة عدد 4 طرق بطول 26 كم وبتكلفة ٤٤ مليون وهى ( رصف وتوسعة طريق الانبا بيشوى بطول 1.5 كم بتكلفة 3.4 مليون جنيه – رصف وتوسعة طريق بيت الوادى بطول 1.2 كم وبتكلفة 2.2 مليون جنيه - رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم بتكلفة 19 مليون جنيه - رصف باقى الطريق الدائرى بطول 18 كم وبتكلفة 19.4 مليون جنيه )

وتم متابعة أعمال الإنارة والتى تشمل 2 طريق بطول 24 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنيه والخاصة بتنفيذ الطريق الدائرى حيث تم توريد وتركيب عدد 9 محولات جهد متوسط لاستيعاب الأحمال الجديدة للانارة وكذا تركيب 1081 كشاف و 462 عمود مزدوج و157 عمود مفرد وتم الانتهاء من كافة اعمال الانارة بنسبة 100%

وتفقد المحافظ ومرافقوه اعمال زراعة النخيل بالمسار بعدد 2 طريق بطول 26 كم وبتكلفة 3.6 مليون جنيه حيث سيتم زراعة 1200 نخلة مثمرة وتم الانتهاء من زراعة 600 منهم بنسبة 50% وأعمال تنفيذ اللوحات الإرشادية والتي تشمل تركيب 31 لوحة إرشادية وبانر على الطريق بتكلفة 2.2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100 %

وتم الانتهاء من أعمال العلامات الإرشادية و تطوير الطرق ورصفها حيث يستطيع السائح والاتوبيسات السياحية الوصول إلى المنطقة بسهولة .

وقام اللواء المحافظ ونائب الوزير، بزيارة دير الأنبا بيشوى والتقوا مع نيافة الانبا اغابيوس  رئيس الدير الذي رحب بهم مؤكدا  على الدور الكبير لرئيس فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذا تطوير مسار العائله المقدسة، كما قاما بزيارة دير السريان والتقوا نيافة الأنبا متاؤس رئيس الدير، وتفقدوا القبة البانورامية والموقع المحدد لنقلها إليه،وكذا أعمال الطريق الجديد وأماكن التخييم بطريق دير الانبا بيشوى والسريان .

ومن المقرر تنفيذ المخيمات وتشمل 3 مخيمات بتكلفة 9 مليون جنيه بعدد 3 مناطق 
المنطقة الاولى على مساحة 6200 م2 وتقع فى اول تقاطع طريق بنى سلامة مع طريق الانبا بيشوى 
المنطقة الثانية على مساحة 700 م2 وتقع على طريق الانبا بيشوى، المنطقة الثالثة على مساحة 4500 م2 وتقع على طريق دير البراموس

واختتم المحافظ ونائب الوزير جولته التفقدية بنبع الحمراء مؤكدين على أهمية المشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والسياحة ودورها فى دعم الإقتصاد والتعارف بين الشعوب كأحد أهم أهداف السياحة وتبادل الثقافات ونشر الود والتسامح

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادى النطرون، المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة في مصر، والنائب وجيه رشدي عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، الدكتورة سماح الصاوى وكيل كلية الآداب، هدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، واللجنة المشكلة والمشرفة على أعمال التطوير .

مسار العائلة المقدسة اخبار المحافظات وادي النطرون زيارة نائب وزير السياحة والآثار البحيرة اخبار البحيرة

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