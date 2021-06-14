الرجال مميزون عن النساء.. فتاة تترك حفل زفاف صديقتها بسبب وجبات الطعام

تعد الوجيات المقدمة في حفلات الزفاف من الأمور التي تلفت أنظار معظم الحضور من خلال الثناء عليها أو الذم،فيها لكن وصل الأمر في إحدى حفلات زفاف عروس إلى ترك صديقتها الحفل بسبب عدم رضاها عن توزيع وجبات الطعام في الحفل.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن صديقة العروس تركت حفل زفافها عندما علمت أن تقديم الوجبات سيكون حسب جنس الشخص، رجل أم امرأة.

ونشرت صديقة العروس على أحد جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل ما حدث، قائلةً: « النساء استمتعن بطبق ريستو الجمبري، بينما كان يقدم للرجال ريستو الفطر».

كعكة زفاف

وتابعت صديقة العروس التي تركت الزفاف: «بالنسبة للطبق الرئيسي، انغمس الرجال في لحم البقر المشوي، بينما تناولت النساء الدجاج المشوي والبطاطس، أما عن الحلوى: كان للرجال قنبلة شوكولاتة وقدمت للنساء كعكة فراولة صغيرة».

وتابعت صديقة العروس: «كان حفل الزفاف ممتعًا للغاية حيث أتي لحظات فتح البوفيه لنفاجىء بقائمة الطعام مقسمة حسب جسن الشخص رجلًا أم امرأة».

وواصلت صديقة العروس: «كان الجميع على المائدة غاضبين، لكن لم يقل أحد أي شيء؛ لذا أخذت قضمة واحدة من أكلة الجمبري الخاصة بي قبل أن أقرر ترك الحفل بالكامل القائم على هذه الفكرة السخيفة التى تعود إلى والدي العريس التقلديدين بالتأكيد».

وعلق أحد الأشخاص على ردة فعل صديقة العروس، قائلاً: «هذا جنوني تمامًا، كنا سنضحك إذا كنا مكانك، ولا نغادر ابدًا»،

وأضاف أخر: «كان يجب أن تشعر العروس والعريس بأنك خرجت؟»، وأكمل ثالث: «ليست ذكرى زفاف رائعة بالنسبة لهم، لقد كان وقحا منك».