عرض مسرحي روسى فى إطار تعاون مصري روسي ..تفاصيل

اختتم عرض مسرحية "ريجوليتو" التى قدمتها دار اوبرا بطرسبورج على مسرح دار الاوبرا المصرية يومى الخميس والجمعة بنجاح باهر فى اطار فعاليات عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا، حيث امتلئ المسرح الكبير فى اليومين بكامل السعة المسموح بها طبقاً للاجراءات الاحترازية، وتفاعل الجمهور مع الاداء الراقى للفنانين الروس، وتكتمل عناصر النجاح لمسرحية ريجوليتو بالديكور والملابس والاصوات الرائعة وموسيقى فيردى والاخراج المتمكن من "يورى الكسندروف" فنان الشعب فى روسيا الذى اخرج 250 مسرحية، والذى عبر عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى وقدم شكره للجمهور المصرى الذواق للفنون.

من جانبها قالت "ليلى ابراهيم" كونترالطو صوليست فرقه اوبرا القاهرة أن العرض أثبت عراقه دار اوبرا بطرسبورج وفنانيها ذوى المستوى الرفيع وتميز الاخراج بالجمع بين الديكور التجريبى من حيث خلفية المسرح وحركات الراقصين والمغنيين وبين الكلاسيكية فى الملابس التى تدل على روح العصر فنتج عن ذلك مزيج رائع بين الحداثة والابتكار وبين الحفاظ على الروح الكلاسيكية للاوبرا.

وفى نهاية العرض قدم "الكسندروف" الشكر للجمهور المصرى على الاستقبال الدافئ وتمنى العودة للعرض فى القاهرة ومدن أخرى ووجه الدعوة لدار الأوبرا المصرية للمشاركة فى مهرجان الاوبرا فى بطرسبورج 2022.

كما قدم "يفجينى ماليجين" مدير اوبرا بطرسبورج الشكر لوزارة الثقافة الروسية على دعمها لزيارة مصر، وكذلك الشكر لدار الاوبرا المصرية وشركة مصر للطيران الذين ساهموا بمساهمات فى فعالة من أجل وصول 115 فنان مع المعدات والديكور الى مصر.

وحرص "أليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر على تقديم الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لرعايتها عام مصر – روسيا وتقديم الانشطة المختلفة وتوفير كافة التسهيلات من خلال التنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الاستاذ/ صبرى سعيد.

كما قدم "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية التهنئة لاوبرا بطرسبورج على عروضها الناجحة بالقاهرة.

وفى الختام قدم الدكتور "مسعد عويس" رئيس مؤسسة سيد عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية برفقة الاعلامى محمد عيسى، درع المؤسسة للفنان "يورى الكسندروف" تقديرا لدوره فى خدمة الدبلوماسية الشعبية بمناسبة عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا، حيث عبر الكسندروف عن سعادته بالتكريم والحوار الانسانى الذى دار بين الفنانين الروس وممثلى المجتمع المدنى من فنانين وتشكيلين وكُتاب وصحفيين وجمهور

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