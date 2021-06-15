عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض مسرحي روسى فى إطار تعاون مصري روسي ..تفاصيل

صدى البلد

 اختتم عرض مسرحية "ريجوليتو" التى قدمتها دار اوبرا بطرسبورج على مسرح دار الاوبرا المصرية يومى الخميس والجمعة بنجاح باهر فى اطار فعاليات عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا، حيث امتلئ المسرح الكبير فى اليومين بكامل السعة المسموح بها طبقاً للاجراءات الاحترازية، وتفاعل الجمهور مع الاداء الراقى للفنانين الروس، وتكتمل عناصر النجاح لمسرحية ريجوليتو بالديكور والملابس والاصوات الرائعة وموسيقى فيردى والاخراج المتمكن من "يورى الكسندروف" فنان الشعب فى روسيا الذى اخرج 250 مسرحية، والذى عبر عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى وقدم شكره للجمهور المصرى الذواق للفنون.

 

txt

من أكل البازلاء؟.. مسرحية جديدة بثقافة الغربية

txt

فى عيد ميلاده.. اعتزال سهير البابلي يعطّل مسرحية جلال الشرقاوي وابنته تحل المشكلة

 

من جانبها قالت "ليلى ابراهيم" كونترالطو صوليست فرقه اوبرا القاهرة أن العرض أثبت عراقه دار اوبرا بطرسبورج وفنانيها ذوى المستوى الرفيع وتميز الاخراج بالجمع بين الديكور التجريبى من حيث خلفية المسرح وحركات الراقصين والمغنيين وبين الكلاسيكية فى الملابس التى تدل على روح العصر فنتج عن ذلك مزيج رائع بين الحداثة والابتكار وبين الحفاظ على الروح الكلاسيكية للاوبرا.

 

وفى نهاية العرض قدم "الكسندروف" الشكر للجمهور المصرى على الاستقبال الدافئ وتمنى العودة للعرض فى القاهرة ومدن أخرى ووجه الدعوة لدار الأوبرا المصرية للمشاركة فى مهرجان الاوبرا فى بطرسبورج 2022.

 

كما قدم "يفجينى ماليجين" مدير اوبرا بطرسبورج الشكر لوزارة الثقافة الروسية على دعمها لزيارة مصر، وكذلك الشكر لدار الاوبرا المصرية وشركة مصر للطيران الذين ساهموا بمساهمات فى فعالة من أجل وصول 115 فنان مع المعدات والديكور الى مصر.

وحرص "أليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر على تقديم الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لرعايتها عام مصر – روسيا وتقديم الانشطة المختلفة وتوفير كافة التسهيلات من خلال التنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الاستاذ/ صبرى سعيد.

 

كما قدم "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية التهنئة لاوبرا بطرسبورج على عروضها الناجحة بالقاهرة.

 

وفى الختام قدم الدكتور "مسعد عويس" رئيس مؤسسة سيد عويس للدراسات والبحوث الاجتماعية برفقة الاعلامى محمد عيسى، درع المؤسسة للفنان "يورى الكسندروف" تقديرا لدوره فى خدمة الدبلوماسية الشعبية بمناسبة عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا، حيث عبر الكسندروف عن سعادته بالتكريم والحوار الانسانى الذى دار بين الفنانين الروس وممثلى المجتمع المدنى من فنانين وتشكيلين وكُتاب وصحفيين وجمهور

03A65D5E-95DE-47AE-8B4A-BFD044270794
03A65D5E-95DE-47AE-8B4A-BFD044270794
9872D2A1-7CC9-42AC-AFD2-3F9A3AC7F526
9872D2A1-7CC9-42AC-AFD2-3F9A3AC7F526
0233FC83-19AE-45FA-83D1-A71F3734636D
0233FC83-19AE-45FA-83D1-A71F3734636D
دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية عرض مسرحى الأوبرا المصرية المسرح الكبير إجراءات الاحترازية الروس ثقافة الغربية موسيقي

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلاده.. اعتزال سهير البابلي يعطّل مسرحية جلال الشرقاوي وابنته تحل المشكلة

من أكل البازلاء؟.. مسرحية جديدة بثقافة الغربية

ترشيحاتنا

رمضان السيد: معلول يستحق تعديل عقده في الأهلي

خالد الغندور لـ فرجاني ساسي: عليك احترام جمهور الزمالك

دعاء قبل النوم بـ10 سور قرآنية تكفيك كل الشرور وتحفظك من البلاء

بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أسعار ومواصفات أصغر سيارة jeep موديل 2021 في الإمارات| صور

سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

وفاة شقيق أحمد شوبير

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ