أزمة العالقين أبرزها.. وزيرة الهجرة توضح أهم المشكلات التي تعاملت معها الدولة خلال كورونا.. وتوضح أهمية مبادرة "اتكلم عربي"

حلت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ضيفة اليوم في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " وتحدثت عن أهم المواضيع المصرية التي ترتبط بالمواطنين في الخارج ارتباط وثيق نعرض لكم أبرزها :

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، أنه لا يوجد احد يستطيع ان يشكك في ولاء وانتماء المواطن المصري في الخارج ، مؤكدة أن الدولة المصرية مستعدة لتلبية رغبات المواطنين في الخارج .

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن الحياة والشخصية المصرية يجب أن تنقل بصورتها الصحيحة الي الخارج ، الدولة المصرية تواجه العديد من الحروب ومنها طمس الهوية المصرية .

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن مبادرة العودة للجذور حظيت برعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية تعاملت بنجاح كبير مع أزمة العالقين بالخارج في ظل جائحة كورونا.



