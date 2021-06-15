إبراهيم سعيد يعزي أحمد شوبير في وفاة شقيقه

نعى إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، شقيق أحمد شوبير، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.



وكتب إبراهيم سعيد، عبر “تويتر”: "‏‎البقاء لله وحده، خالص عزائي لك ولأسرتك، وربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، ويصبرك على فراقه".



وتوفي عصام شوبير، شقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، وتم الإعلان عن الخبر منذ قليل، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وكتب شوبير ناعيا شقيقه، عبر صفحته على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله- تعالى- أخي الصغير، وحبيبي، عصام”.