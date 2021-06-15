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رئيس التحرير
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اليوم.. طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحري| شاهد

محمود شاهين
محمود شاهين

 قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد، إنه سوف تشهد هذه الأيام اعتدالا فى الأحوال الجوية، منوها إلى أنه تم اقتراب فصل الربيع الذى سوف يشهد اجواء مستقرة بشكل كبير، بدرجات حرارة أقل تماما من المعدلات الطبيعية، كما أن الطقس يكون معتدلا على جميع السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط. 

 

وأضاف "مدير مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن  درجات الحرارة تتراوح بين 27 و 23 لتكون أجواء ممتعة جدا تسمح لجميع المواطنين للاستمتاع بجميع الشواطئ المطلة على البحر الأحمر والمتوسط.

 

وأشار "شاهين"، إلى أن تتراوح درجات الحرارة القاهرة بين 32 و 33، وتتسم فترات الليل خلال هذه الأيام بنسمات من الاعتدال، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الاولى من الصباح، مضيفا أن تلك الأجواء المستقرة الخالية من الظواهر الحادة والعنيفة سوف تستمر حتى نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف.

 

وتابع، "يمتد هذا الاعتدال إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، مشيرا إلى أن سوف يشهد بداية فصل الصيف باعتدال في الأحوال الجوية، ومن أهم سماته ارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار".

 

وأكد، أن بدايات فصل الصيف سوف تكون مستقرة، حيث أن الأجواء تكون مهيئة تماما لكافة المواطنين، لممارسة الانشطة اليومية، ناصحا جميع المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات النهار.

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