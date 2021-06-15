عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إنقاذ كوكب الأرض وأسرار الكون حلقة مناقشة فى مكتبة المستقبل

صدى البلد

العوالم المجهولة لكواكب السماء 

تقدم جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمى تدعوك لحضور عرض ومناقشة لفيلم (( The Midnight Sky ))   وهو فيلم خيال علمي عن الفضاء أمريكي انتاج 2020 من إخراج وبطولة جورج كلوني ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ( 15 يونيو )  في مكتبة المستقبل احدى القلاع الثقافية للجمعية .

 

تقول سهام الجوهرى ، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الفيلم تدور أحداثه في ما بعد دمار العالم، حيث يحاول عالم وحيد يُدعى أوجستين التواصل مع مركبة ممتلئة برواد الفضاء بقيادة سولي، من أجل تحذيرها من العودة للأرض بسبب كارثة عالمية غامضة

 

يقول فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل ،؛ يعقب العرض مناقشة حول اسرار الكون وهل هناك مخلوقات اخرى على الكواكب والبحث عن حلّ للحفاظ على سلامة البشرية، حيث إن كوكب الأرض يقارب على الانتهاء، والأمل متعلق بهؤلاء المستكشفين عبر سفرهم في ثقب حديث الاكتشاف لإيجاد بديل آخر لكوكب الأرض،  يدير المناقشة م .عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

مصر الجديدة كواكب 2020 كوكب الفلك أمريكي علوم مركب مستقبل جورج كلوني فضاء الأرض المستقبل الكون

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ 120 ألف معلم

رئيس القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

بعد هجوم نواب ضده|رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يوجه رسالة لـ وزير البترول

بعد رحيل فينالدوم.. محمد صلاح ينتظر مكافأة يورجن كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

الخطيب يواسي شوبير خلال تشييع جنازة شقيقه ..صور

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

الجنايات تسأل محمد حسين يعقوب: أليس أساتذة الأزهر الآن هم علماء الدين؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ