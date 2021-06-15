إنقاذ كوكب الأرض وأسرار الكون حلقة مناقشة فى مكتبة المستقبل

العوالم المجهولة لكواكب السماء

تقدم جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمى تدعوك لحضور عرض ومناقشة لفيلم (( The Midnight Sky )) وهو فيلم خيال علمي عن الفضاء أمريكي انتاج 2020 من إخراج وبطولة جورج كلوني ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ( 15 يونيو ) في مكتبة المستقبل احدى القلاع الثقافية للجمعية .

تقول سهام الجوهرى ، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الفيلم تدور أحداثه في ما بعد دمار العالم، حيث يحاول عالم وحيد يُدعى أوجستين التواصل مع مركبة ممتلئة برواد الفضاء بقيادة سولي، من أجل تحذيرها من العودة للأرض بسبب كارثة عالمية غامضة

يقول فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل ،؛ يعقب العرض مناقشة حول اسرار الكون وهل هناك مخلوقات اخرى على الكواكب والبحث عن حلّ للحفاظ على سلامة البشرية، حيث إن كوكب الأرض يقارب على الانتهاء، والأمل متعلق بهؤلاء المستكشفين عبر سفرهم في ثقب حديث الاكتشاف لإيجاد بديل آخر لكوكب الأرض، يدير المناقشة م .عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.