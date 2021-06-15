هنادي مهنا تشارك جمهورها كواليس فيلم " ليلة العيد"

شاركت الفنانة هنادي مهنا متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هنادي مهنا في الصورة من كواليس تصوير فيلم ليلة العيد، وهو ما اثار اعجاب جمهورها وتعبيره عن ذلك من خلال التعليقات على الصورة.

تجسد الفنانة هنادى مهنى في فيلم "ليلة العيد" دور مطربة تعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتى تكشفها الأحداث.

والفيلم بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

الفيلم يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.