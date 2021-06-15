خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن

كسر ثبات الوزن

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تؤدي إلى النوم المتقطع بدلاً من العميق، خلاف الشخير الحميد الناتج عنها، كما أن الجهاز المناعي يكون ضعيف، وهذا يجعل الجسم هش معرض للإصابة بأي مرض.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك إمكانية لكسر ثبات الوزن من خلال تناول الخضروات والفواكه والعصائر الفريش لمدة يومين بدون أي بروتين.

وأشارت إلى أن الكثير من مرضى السمنة معرضين لثبات الوزن بعد فترة من خفض الوزن، خاصة وأن الجسم في البداية يفقد الدهون السهلة، وعند الوصول إلى الدهون العنيدة أو الثلاثية يحدث ثباتا في الوزن.