هيئة البريد: تطوير 907 مكاتب بقرى مبادرة حياة كريمة ..فيديو

قال حاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري ، إنه تم وضع خطة لتطوير مكاتب البريد والشبكات والعمل على رفع البنية التحتية الخاصة بالبريد المصري ، مؤكدا أن مصر بها 907 مكاتب بريد وهذا ضمن مبادرة حياة كريمة وتم البدء في تطويرها منذ بداية العام الحالي .

وأضاف الصولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، انتهينا من تطوير 598 مكتب بريد على مستوى 52 مدينة بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات وتوفير ماكينات "atm" وتركيب كاميرات مراقبة لرفع كفاءة مرفق البريد .



وأوضح الصولي ، أن مصر بها أكبر وعاء لخدمات التحويلات البريدية محليًا ودوليًا، ويبلغ عدد المتعاملين معه 24 مليون عميل ضمنهم 15 مليون بطاقة صراف آلي ونعمل على التطوير والانتشار الجغرافي ورفع آليات العمل.



وأكد رئيس هيئة البريد أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير 907 مكاتب بالقرى التي تتضمنها المبادرة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من 60% من هذه المكاتب المستهدفة، موضحا أنه جاري تطوير 25 مكتب بريد بالقليوبية تم افتتاح 23 مكتبا منهم بعد الانتهاء من تطوير.