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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

أحمد سعد يؤكد على طرح أغنية سكوت .. قريبًا

أحمد سعد
أحمد سعد

روج الفنان أحمد سعد، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «سكوت»، وذلك من خلال نشر بوستر جديد للأغنية عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مؤكدًا على طرح الأغنية قريبًا قائلًا: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك». 

أغنية أحمد سعد سكوت 

وكان شوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "سكوت .. سكوت .. سكوت"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي.

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أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنية "سكوت سكوت"

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بعد انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني .. نساء في حياة أحمد سعد

انفصال أحمد سعد 

وحالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد مشاجرة الفنان أحمد سعد، التي حدثت داخل إحدى محطات وقود السيارات (البنزينة)، ما جعله مثارا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وما لا يعرفه كثيرون أن أحمد سعد، انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرت فيها سويا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر.

يأتي ذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".. وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

 

أزمة خناقة أحمد سعد في البنزينة

 

بدأت الأزمة يوم الجمعة 4 يونيو الماضي، حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

 

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينيات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».

 

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

 

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

 

كشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة، عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب وصفعه بالقلم.

 

وقامت الفتاة، بإضافة تحديث لمنشورها، وقالت إن أحمد سعد، اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق «التيشيرت» له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

 

وكتبت الفتاة، في التحديث الجديد لمنشورها حول واقعة أحمد سعد: «تحديث: الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه إنه رجعله واعتذر له إنه "ضربه"، والموضوع خلص.. بس بالنسبالي، الموضوع ما خلصش، وأنا بحكي موقف شوفته، وتم التعرض ليا أنا وأختي فيه بالشتيمة، فـ البوست هايفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه». 

 

أعلنت الفتاة مفجرة واقعة البنزينة -التي قام فيها الفنان أحمد سعد، بالاعتداء على شاب بـ الصفع على وجهه وتقطيع التشيرت له - تفاصيل جديدة حول الواقعة، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة.

 

وقالت الفتاة في منشورها إن الشاب المعتدى عليه، تصالح مع أحمد سعد، بعد الاعتذار، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها الشخصي في الواقعة، بسبب قيام المطرب بسبها هي وأختها، بعد تدخلهما لمحاولة إنهاء الواقعة. 

 

في خطوة مفاجأة، قامت نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد- اليوم، بحذف منشورها على فيسبوك، الذي كشفت فيه تفاصيل واقعة مشاجرة المطرب مع شاب عشريني، وتمزيق ملابسه، وقيامه بسبها هي وشقيقتها، بحسب ما كتبته في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي.

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