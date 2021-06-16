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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا في البحرين .. 811 حالة إصابة جديدة منها 374 لعمالة وافدة

علم البحرين
علم البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، رصدت وزارة الصحة البحرينية، 811 حالة إصابة جديدة منها 374 لعمالة وافدة، و 436 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

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جاء ذلك بعد أن بلغت الفحوصات 13286 فحصا اليوم، وتعافى 1419 حالة إصابة من كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 247493.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 266 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 253 حالة في حين أن 11329 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 11595 حالة قائمة.
 

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