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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مفخرة الأرض.. سعر و مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021 في السعودية |صور

سعر و مواصفات تويوتا
سعر و مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021 بالسعودية

نجحت علامة تويوتا اليابانية العريقة فى حفر إسمها بحروف من نور لدي قلوب محبيها حول العالم، نظراً لطرازاتها القوية و المختلفة التى تلقي رواجاً كبيراً حول العالم، مثل لاند كروزر “مفخرة الأرض”، والتى تحظي بتقدير خاص داخل المملكة العربية السعودية.

ولعل السبب فى اختيار تويوتا لاند كروزر موديل 2021، بفضل تجهيزاتها المتنوعة التى تجعلها فى الصدارة بلا منافس، خاصةً لمحبي الصحراء و الطرق الجبلية، و يمكن الحصول عليها من خلال أكثر من فئة حسب رغبة كل مستهلك.

يطرح موقع "صدى البلد" الإخبارى، أسعار و مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021، “مفخرة الأرض”.

تتمتع سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 بأكثر من محرك، داخل السوق السعودى، نستعرض أبرز 3 منهم، الأول 4000 سي سي V6، بقوة 271 حصان، وعزم دوران أقصى 385 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يستهلك 7.75 لتر وقود لكل 100 كم، ويصل إلى سرعة 100 كم /الساعة فى 11 ثانية، بينما السرعة قصوى 200 كم فى الساعة.

يحمل المحرك الثاني سعة 4600 سي سي  ثمانى الأسطوانات، بقوة 304 حصان، وعزم دوران أقصى 439 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اتوماتيكي من 6 سرعات، يستهلك 7.3 لتر وقود لكل 100 كم، ويصل إلى سرعة 100 كم/الساعة فى 9.2 ثانية، بسرعة قصوى 200 كم فى الساعة.

أما المحرك الثالث سعة  5700 سي سي V8، بقوة 362 حصان، وعزم دوران أقصى 530 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يستهلك 6.3 لتر وقود لكل 100 كم، يصل إلي سرعة 100 كم/الساعة فى 7 ثوانى، بسرعة قصوى 220 كم فى الساعة.

كما جهزت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021 بالعديد من التجهيزات و المواصفات من ضمنها، وسائد هواية أمامية و جانبية ، وحساسات أمامية وخلفية لصف السيارة وكاميرا رؤية خلفية، نظام التحكم بالزحف CC، ونظام التعليق الديناميكي KDSS، وشاشة مراقبة الطرق الوعرة مع 4 كاميرات.

مع نظام تثبيت سرعة ذكي، وفتح السيارة بالريموت، وزر تشغيل المحرك، ومكيف متعدد المناطق وأنظمة للسلامة مثل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق، والتحكم في الثبات، والتحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، وتحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخملية فاخرة، وو عجلات رياضية قياس 18 بوصة من نوع BBS.

و من ناحية الترفيه احتوت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2 على شاشة أمامية قياس 9 بوصات لعرض المعلومات، و نظام صوتي فاخر من JBL عبر 14 سماعة، و 2 شاشة خلفية قياس 11.9 بوصة مثبتة فى المقاعد الخلفية، و حقيبة خلفية بسعة تحميل ضخمة.

سعر تويوتا لاند كروزر 2021 فى السعودية:

GXR1 V6 مقابل 207,345 ريال سعودي.

GXR1 PLUS V6 مقابل 213,210 ريال سعودي.

GXR2 V6 بسعر225,055 ريال سعودي.

GXR2 PLUS V6 بسعر 236,900 ريال سعودي.

GXR3 V6 بسعر 263,120 ريال سعودي.

GXR1 DIESEL بسعر 229,425 ريال سعودي.

GXR2 DIESEL بسعر 247,595 ريال سعودي.

GXR3 DIESEL بسعر 277,725 ريال سعودي.

GXR2 V8 بسعر 266,570 ريال سعودي.

GXR3 V8 بسعر 287,040 ريال سعودي.

GXR4 V8 بسعر 293,020 ريال سعودي.

VXR1 بسعر 316,940 ريال سعودي.

VXS بسعر 358,800 ريال سعودي.

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