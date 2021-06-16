فضيحة تسريبات ظريف.. قرار مهم لقضاء إيران

أصدر القضاء الإيراني، قرارًا باستمرار التحقيق في قضية تسريب المقابلة الصوتية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي انتقد فيها الحرس الثوري.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، منع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف".

لكن إسماعيلي لم يحدد هوياتهم أو أعدادهم، مشيرا إلى أنه "تم وضع حراسة مشددة على بعض المتهمين".

ولفت "التحقيقات مستمرة بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران".

انتقاد سليماني

يذكر أن تسريب المقابلة الصوتية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أثار انتقادات واسعة في البلاد، خاصة أن الأول هاجم قوات الحرس الثوري، وقائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني.

وفتحت طهران تحقيقا حول التسريب، حيث أشار الرئيس حسن روحاني إلى أن التسجيل تم الإفراج عنه للإضرار بالحكومة الإيرانية.

فيما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجوما لاذعا على ظريف، مؤكدا أن بعضاً مما أدلى به يشكل خطأ كبيراً، وأن "سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، علمية، وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية".

واعتبر خامنئي كلام ظريف بأن "جزءا واحدا ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى. هذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإيرانية".