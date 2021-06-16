عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة تابعة له قتلت فلسطينية شمال القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار على فلسطينية اتهمها بأنها حاولت "تنفيذ عملية دهس وطعن"، بالقرب من حزما قرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، وتم تحييد الفتاة المنفذة في المكان". ولم ترد أية تفاصيل أخرى في البيان حول هذه العملية.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

بزعم قيامها محاولة دهس.. إصابة فلسطينية برصاص الإحتلال شمال القدس

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطنة لم تعرف هويتها بعد، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرعت إسرائيل بشقه منذ أسبوع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة؛ وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية، قبل قليل، على مجمعات عسكرية تابعة لحماس.. جاءت الغارات؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا على موقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" المحلية، عن شهود عيان، أن القصف ألحق أضرارا مادية في المناطق المستهدفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد نفتالي بينيت”.

ويعد هذا القصف، هو الأول، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 21 مايو، بعد 11 يوما من التصعيد العنيف.

الجيش الإسرائيلي القدس دهس طعن غزة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حماس عن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة في غزة

ترشيحاتنا

التعاون الدولي: 990 مليون يورو تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية

أبو الغيط: نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي جديد يتوجه إلى العالم بلغته

مصر تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الأمم المتحدة بنيويورك

حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش براكبة وتصويرها دون علمها

حكم الشرع في زوج يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها

أبو الغيط: نتحمل نصيب من المسؤولية فيما حدث بالقضية الفلسطينية|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 21/22

دعاء الخوف والتوكل على الله ..ردده يحميك ويحفظك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ