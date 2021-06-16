مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس

بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة تابعة له قتلت فلسطينية شمال القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار على فلسطينية اتهمها بأنها حاولت "تنفيذ عملية دهس وطعن"، بالقرب من حزما قرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، وتم تحييد الفتاة المنفذة في المكان". ولم ترد أية تفاصيل أخرى في البيان حول هذه العملية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطنة لم تعرف هويتها بعد، كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرعت إسرائيل بشقه منذ أسبوع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة؛ وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية، قبل قليل، على مجمعات عسكرية تابعة لحماس.. جاءت الغارات؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا على موقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" المحلية، عن شهود عيان، أن القصف ألحق أضرارا مادية في المناطق المستهدفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد نفتالي بينيت”.

ويعد هذا القصف، هو الأول، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 21 مايو، بعد 11 يوما من التصعيد العنيف.