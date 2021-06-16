للبشرة الدهنية.. علاج المسام الواسعة بوصفة طبيعية
تعانى الكثير من النساء، خاصة صاحبات البشرة الدهنية، من مشكلة المسام الواسعة، حيث تفسد مظهر المرأة مهما كان وجهها جميلا.
نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج المسام الواسعة والكبيرة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “boldsky”.
مكونات ماسك المسام الواسعة
مسحوق الشوفان
مسحوق جوزة الطيب
زيت الزيتون
طريقة عمل ماسك المسام الواسعة
- فى إناء مناسب اخلطى جميع المكونات جيدا.
- اغسلي وجهك ثم جففيه جيدا ثم ضعى ماسك علاج المسام الواسعة عليه ثم افركيه في جميع أماكن المسام الواسعة فى الوجه واستمرى فى الفرك لمدة 5 دقائق.
- اغسلي الوجه مرة أخرى بالماء البارد ثم مررى الثلج على المنطقة المصابة بالمسام الواسعة، ويفضل أن يوضع الثلج فى قطع شاش أو قماش خفيف قبل تمريره على البشرة.