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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للبشرة الدهنية.. علاج المسام الواسعة بوصفة طبيعية

المسام الواسعة
المسام الواسعة

تعانى الكثير من النساء، خاصة صاحبات البشرة الدهنية، من مشكلة المسام الواسعة، حيث تفسد مظهر المرأة مهما كان وجهها جميلا.

 

نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج  المسام الواسعة والكبيرة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “boldsky”.

 

استعيدي جمالك .. علاج المسام الواسعة بـ خشب الصندل

طريقة عمل ماسك الطماطم لعلاج التجاعيد

مكونات ماسك المسام الواسعة 


مسحوق الشوفان 

 مسحوق جوزة الطيب

 زيت الزيتون

 

طريقة عمل ماسك المسام الواسعة 

 

  • فى إناء مناسب اخلطى جميع المكونات جيدا.
  • اغسلي وجهك ثم جففيه جيدا ثم ضعى ماسك علاج المسام الواسعة عليه ثم افركيه في جميع أماكن المسام الواسعة فى الوجه واستمرى فى الفرك لمدة 5 دقائق.
  • اغسلي الوجه مرة أخرى بالماء البارد ثم مررى الثلج على المنطقة المصابة بالمسام الواسعة، ويفضل أن يوضع الثلج فى قطع شاش أو قماش خفيف قبل تمريره على البشرة.

 

المسام الواسعة البشرة الدهنية علاج المسام الواسعة ماسك المسام الواسعة طريقة عمل ماسك المسام الواسعة

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