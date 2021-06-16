للبشرة الدهنية.. علاج المسام الواسعة بوصفة طبيعية

تعانى الكثير من النساء، خاصة صاحبات البشرة الدهنية، من مشكلة المسام الواسعة، حيث تفسد مظهر المرأة مهما كان وجهها جميلا.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك لعلاج المسام الواسعة والكبيرة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “boldsky”.

مكونات ماسك المسام الواسعة



مسحوق الشوفان

مسحوق جوزة الطيب

زيت الزيتون

طريقة عمل ماسك المسام الواسعة